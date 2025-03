Van Persie ci crede: «Contro l’Inter rimonta possibile, faremo di tutto»

Van Persie dopo la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord, in un’intervista su Sky Sport ha ribadito la voglia di voler ribaltare il risultato dell’andata, proprio a San Siro.

SFIDA DI RITORNO – Robin van Persie dopo la conferenza stampa di vigilia, su Sky Sport ha presentato così la sfida: «Giocare qui a San Siro domani sarà bellissimo, in uno stadio così storico. Io qui non ho mai segnato, ma ci ho giocato da giovane con la maglia del Feyenoord e poi con l’Arsenal, ma in panchina. Come realizzare tre gol per rimontare? L’Inter è veramente un vero top club che sa attaccare e difendere bene. Proveremo a segnare, anche se sono una squadra quasi perfetta e lo abbiamo visto all’andata a Rotterdam. Io allenatore in Serie A? Sì, magari un giorno succederà. Non potevo saperlo perché mi sono ritrovato al Feyenoord nel giro di poche settimane, nel calcio ho imparato che tutto può succedere».

Van Persie ci crede nella rimonta, nonostante le assenze

DIVERSE ASSENZE – Robin van Persie non pensa alle assenze e si affida ai giocatori a disposizione che domani scenderanno in campo contro l’Inter, provando la rimonta: «Io sicuramente non scenderò in campo (ride, ndr). Proveremo a fare di tutto per cercare di vincere, ma crediamo nei giocatori che abbiamo a disposizione anche se abbiamo tante assenze, faremo il massimo per farcela».