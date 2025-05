Van der Brempt: «Como dev’essere preparato a intensità dell’Inter»

Ignace Van der Brempt ha parlato nel pre-partita di Como-Inter, match valido per l’ultima giornata di Serie A. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Ignace Van der Brempt si è così espresso a DAZN prima del fischio d’inizio di Como–Inter: «Siamo pronti per giocare al meglio questa partita per provare a chiudere con colore questa stagione. L’Inter gioca per il titolo, quindi da loro mi aspetto un’elevata intensità rispetto alla quale dobbiamo essere preparati».