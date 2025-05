Vagnati: «Torino, stagione di alti e bassi. Inter grande valore!»

Il direttore sportivo del Torino Vagnati giudica la stagione della squadra a pochi minuti dalla partita contro l’Inter. Le sue parole su Dazn.

STAGIONE – Il direttore sportivo del Torino Vagnati ha parlato in questo modo prima dell’Inter: «Il regalo dev’essere per i ragazzi, si meritano di finire bene. Nelle ultime partite devono dare un segnale per il futuro, dev’essere un regalo per i tifosi e per il presidente. Ci mettiamo il massimo per cercare di migliorare. Questa è stata una stagione di alti e bassi. Un’idea se l’è fatta dopo quasi tutto il campionato. Finire in una posizione o in un’altra fa la differenza, non vogliamo peggiorare il passato. Abbiamo una gara importante contro una squadra di alto valore, facciamo il massimo per cercare di vincere la partita. A me non piace quando mi si dice non c’è lo stress della classifica, la abbiamo anche noi. Siamo in un club importante, dobbiamo avere questo stress e l’ambizione di fare più punti. Questa è la base dei successi, vincere aiuta a vincere»