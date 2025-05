Vagnati: «Torino ha avuto difficoltà oggettiva. Elmas? Due variabili»

Davide Vagnati si è espresso prima del fischio d’inizio del match Torino-Inter. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate.

IL COMMENTO – Davide Vignati si è così pronunciato a Sky Sport prima di Torino-Inter: «Quest’anno abbiamo avuto, purtroppo, un’oggettiva mancanza del nostro capitano (Zapata, ndr.), che ci auguriamo possa tornare il prima possibile. Elmas? Non dipende solo da noi, ci sono 2/3 soggetti coinvolti. In primo luogo il calciatore, che ci sta dando tanto, per cui la sua volontà è alla base di tutto. Su questi presupposti, il Torino farà il possibile per trattenerlo».