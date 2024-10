Vagnati: «Stiamo facendo un bel percorso. Tutto per far bene»

Il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati ha parlato per Sky Sport della partita contro l’Inter. Gli ospiti arrivano a San Siro affamati.

PRE-PARTITA – Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha anticipato così la partita contro l’Inter: «Sono un po’ sorpreso perché stiamo facendo un bel percorso. La cosa bella è avere un mister che ha molta fame che vuole togliere le problematiche dal punto di vista tecnico e nervoso. Tutte le problematiche che ha un gruppo quando perde una partita. Abbiamo comunque tutto per fare bene. Adams? Le ho provate tutte per portarlo a Torino. L’ho seguito con il Southampton, l’ho provato a prendere a gennaio anticipando la cosa ma ci hanno chiesto tanto. Ho lavorato per fargli capire che il Torino e la Serie A possono essere uno step importante per la sua carriera con l’obiettivo di tornare ai grandi palcoscenici internazionali. Ricci? Non voglio parlare di Manchester City, l’abbiamo preso da giovane due anni fa. Devo dire che è stata un’operazione importante, ci abbiamo creduto e lui è stato bravissimo a credere nel lavoro. Lui è cresciuto tanto, fisicamente e mentalmente: può giocare in qualsiasi campionato»