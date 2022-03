Vagnati: «Ranocchia-Belotti errore inaccettabile. Era una partita già vinta»

Il DS del Torino, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Torino-Inter. Molto polemico nei confronti del presunto mancato rigore nei confronti della squadra granata sul contatto Ranocchia-Belotti

DUE ERRORI − Le parole di Vagnati: «Abbiamo sempre grande rispetto per le decisioni ma stasera dato oggettivo. Ci sono due errori: non dare il rigore in diretta è il primo; poi il Var. Rigore sia prima che dopo il Var. Nel secondo tempo sono andato da Guida e gli ho detto che era rigore tutta la vita ma lui mi ha risposto che se non lo hanno richiamato al Var vuol dire che ho visto bene. Si può parlare della buona gara dell’Inter ma se c’è un rigore lo devono dare. Lui vede e dice di andare avanti. Errore inaccettabile, era una partita che avevamo vinto».