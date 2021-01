Ursino: “Pinamonti Ã¨ quello che cerchiamo. Inter-Crotone, un miracolo…”

Ursino: “Pinamonti è quello che cerchiamo. Inter-Crotone, un miracolo…”

Ursino, dirigente dei rossoblù, prima di Inter-Crotone, prima sfida del 2021 per i nerazzurri a San Siro, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato

IL MERCATO – Ursino, dirigente del club ospite oggi a San Siro, prima di Inter-Crotone su Sky ha parlato del mercato facendo riferimento ad Andrea Pinamonti: «Pinamonti? Noi faremo qualcosa dal mercato. Con il tecnico abbiamo già individuato due o tre elementi per completare la rosa. Vogliamo giocare a calcio perché stiamo giocando bene solo che oggi incontriamo una grandissima squadra. Io sono molto fiducioso in questo tipo di partite, il Crotone farà un’ottima partita. Pochi gol? Abbiamo individuato dove la squadra deve essere puntellata, come già detto. Cercheremo di prendere un giocatore giovane e italiano».

LA PARTITA – Ursino si concentra sulla partita in particolare: «Giocheremo a viso aperto come sempre abbiamo fatto. Come ho detto prima incontriamo una grandissima squadra. Gli elementi in panchina dell’Inter capisci che vieni qui e devi fare un miracolo. Siamo coscienti anche al mercato e a quello che dobbiamo fare».