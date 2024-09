Turati: «Zero parate con l’Inter! Dimostrato di saper giocare a calcio»

Turati ha parlato dopo il fischio finale di Monza-Inter, partita della quarta giornata di Serie A andata in scena all’U-Power Stadium e finita sul risultato di 1-1. Ecco quanto dichiarato a caldo a DAZN dal portiere del club brianzolo

POCHE PARATE – Stefano Turati parla così dopo Monza-Inter: «Ora il calcio è improntato sulla costruzione dal basso, questa squadra è in grado di farlo e oggi abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio anche contro una squadra forte come l’Inter. I miei difensori? Sicuramente sono giocatori molto esperti in questa categoria, sto imparando tanto dai miei compagni e soprattutto dai centrali difensivi, Pablo (Marin, ndr) in particolare mi sta dando una grande mano. Poi qui a Monza c’è tutto per migliorare e fare qualcosa di importante, allenamento dopo allenamento si può solo alzare il livello. Se mi aspettavo di sudare di più? Diciamo che quando giochi contro una squadra come l’Inter magari ti puoi immaginare molto impegnato, questo è stato merito dei ragazzi davanti a me, ho fatto quasi zero parate. Ho fatto una sola uscita ma parate vere e proprie no. Ringrazio i miei compagni».