Turati: «Pareggio con l’Inter tanta roba. Rammarico per il gol, sfortuna!»

Dopo Alessandro Nesta anche Stefano Turati interviene in conferenza stampa al termine di Monza-Inter. Le parole del portiere, cresciuto nel vivaio nerazzurro.

TURATI NELLA CONFERENZA STAMPA POST MONZA-INTER

Era la partita che avevate preparato? Ti aspettavi di non essere impegnato così tanto in una partita contro l’Inter?

Abbiamo preparato la partita molto bene durante la settimana, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ovviamente quando giochi contro una squadra come l’Inter ti immagini di essere un pochino più impegnato ma di questo devo solo ringraziare i miei ragazzi davanti.

Turati, che cosa vi sta dando Nesta?

Mister Nesta dal mio punto di vista sta dando molta compattezza durante gli allenamenti e molta intensità. Io credo che col passare delle settimane e del lavoro questa squadra potrà dimostrare ancora di più di saper giocare a calcio e di saper affrontare qualsiasi tipo di squadra, come ha dimostrato quest’anno.

Ti sei preso una piccola rivincita dopo il gol da centrocampo dell’anno scorso?

No, succede di prendere gol così. Semplicemente penso che ogni partita abbia valenza uguale: la vittoria vale 3, il pareggio 1 e la sconfitta 0. Nessuna piccola rivincita, anzi sono un po’ rammaricato per l’ultimo gol al 90′. Oggi potevamo fare il colpaccio, però pareggiare contro l’Inter è tanta roba.

È un’iniezione di fiducia fermare una squadra come l’Inter?

Sì, sicuramente perché l’Inter è sicuramente una squadra costruita per vincere questo campionato e per fare benissimo nel percorso in Champions League. Quindi affrontare i campioni e affrontare giocatori internazionali ed uscire con un pareggio deve solo darci la spinta per affrontare le prossime partite nella miglior maniera possibile.

Solidità in difesa e la squadra molto corta e ordinati tatticamente, questa la chiave di volta Turati?

Penso che in qualsiasi partita la cosa più importante sia l’attenzione, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Questa partita l’abbiamo preparata bene in entrambe le fasi, abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio anche contro queste squadre superiori come lo è l’Inter. Secondo me abbiamo fatto una grandissima partita.

C’è stata una lettura sbagliata del traversone di Carlos Augusto sul gol subito dall’Inter?

No, secondo me non c’è stata nessuna lettura sbagliata. C’è stata solamente un pizzico di sfortuna perché il cross è stato deviato e la palla purtroppo è capitata sui piedi di Dumfries. Però dal mio punto di vista non c’è stata una lettura sbagliata.