Trubin: “Contenti del risultato. Ma siamo stati fortunati in alcuni momenti”

© Katatonia82 | Dreamstime.com

Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, esprime soddisfazione al termine del pareggio contro l’Inter, a San Siro. Le sue parole a Futbol 2.

PERCORSO – Anatolij Turbin è soddisfatto del percorso europeo dello Shakhtar Donetsk, nonostante la “retrocessione” in Europa League. Ecco le sue parole: «Siamo contenti del risultato. E’ davvero bello aver regalato ai nostri tifosi e a noi l’opportunità di giocare nel calcio europeo in primavera. Certo, volevamo continuare il nostro percorso in Champions League. Ma potevamo anche essere eliminati, quindi va bene così».

FORTUNA – Trubin riconosce tuttavia come, contro l’Inter, la fortuna abbia giocato un ruolo importante. Il commento: «Siamo stati fortunati in alcuni momenti: quando Lautaro Martinez ha preso la traversa… Ma è la fortuna del vincitore».