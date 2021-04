Traorè: «De Zerbi dice che l’Inter non ha punti deboli? Se lo dice, ci crede»

Traorè è intervenuto ai microfoni di “DAZN” prima del fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, recupero della ventottesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PUNTI DEBOLI – Traorè parla così ai microfoni di “DAZN” prima del fischio d’inizio di Inter-Sassuolo: «Cosa non ho fatto ancora vedere? Non lo so, devo cercare di migliorare sotto tutti i punti di vista, soprattutto sui gol e i passaggi negli ultimi 15 metri. De Zerbi dice che l’Inter non ha punti deboli? Se lo dice lui vuol dire che ci crede veramente, non ci vende fumo. Tutto quello che dice sono cose che capitano».