Torrent (All. Monterrey): «Inter super potenza! Non ci davano chance»

Torrent orgoglioso per il pareggio strappato dal Monterrey contro l’Inter. L’allenatore dei messicani si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Ecco cos’ha detto l’allenatore dei Raydos.

PUNTO IMPORTANTE – Il tecnico del Monterrey, Domenec Torrent, sul pari contro l’Inter di questa notte alle 3 italiane: «Siamo felici del punto conquistato contro una delle più grandi potenze d’Europa, ero convinto delle nostre chance. Abbiamo anche colpito un palo, poteva andarci meglio. Siamo stati sempre ben concentrati in campo. Tutti pensavano che l’Inter avrebbe vinto, ma i nostri giocatori non si sono scoraggiati». L’Inter ha avuto qualche difficoltà contro l’organizzazione dei messicani.

ORGANIZZAZIONE – Torrent spiega il comportamento della sua squadra sempre in conferenza stampa: «Quando incontri una squadra così forte sai che la partita è fatta di fasi, alcune delle quali di grande difficoltà. Ci siamo fatti trovare pronti. Avevamo linee ben disposte in campo, abbiamo avuto una buona difesa e opportunità in avanti per far male all’Inter».

POCHE SPERANZE – Infine, Torrent conclude in questo modo: «Capisco che in molti non credessero in noi, so quanto sia difficile giocare contro queste squadre. Noi eravamo convinti che avremmo avuto delle chance. Quando sei tecnicamente inferiore devi organizzarti per bene per provare comunque a fare qualcosa».