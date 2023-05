Tonali: «Rimonta Inter? Ci crediamo tanto. Il Milan ritorni diavolo»

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il centrocampista crede nella rimonta

CI CREDONO − Tonali convinto di poter ribaltare il risultato sull’Inter: «Stiamo bene, quest’anno abbiamo avuto la forza di ripartire in Champions League. Lo faremo anche domani. Dobbiamo fare qualcosa di più del 100%. Partita che può capitare una volta a tutti, la più importante e la più difficile. Partiamo sotto di due gol e dobbiamo dare tantissimo per rimontare. Sofferto all’andata perché ha fatto male prendere due gol in 3′ e per non aver segnato. Abbiamo creato qualcosa dopo il secondo gol. Ci crediamo tanto. Un gol può cambiare tutta la partita. Dobbiamo entrare in campo concentrati e dare veramente tutto. Tifosi? Ci hanno dato sempre qualcosa in più, una spinta sia nei momenti belli che in quello meno belli. Restiamo uniti. L’inizio è una delle cose più importanti, che ci ha messo in questa condizione di svantaggio. Non dobbiamo sbagliarlo. La testa è libera come lo è stata dopo quarti e ottavi. Siamo tutti uniti, una delle cose più importanti in questi momenti. Non bisogna mollare di un centimetro. Cambia la stagione? Non posso dire di no, ha un peso incredibile. Cambierà qualcosa, ma non dobbiamo scendere in campo con il peso di questa partita sulle spalle. Gol per domani dopo il palo? Speriamo di fare gol e di tornare ad essere Diavolo».