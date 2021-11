Tomori: «Punto prezioso contro l’Inter! Importante essere ancora imbattuti»

Tomori dopo il derby su MilanTV si è detto soddisfatto per il pareggio considerando la difficoltà di affrontare l’Inter.

IL PAREGGIO – Tomori è soddisfatto per il pareggio e l’imbattibilità della squadra: «Il pareggio è un punto prezioso, la cosa importante era non perdere e alla fine potevamo anche vincere. Giocavamo contro i Campioni d’Italia e penso che possiamo essere contenti per il punto anche se in altre occasioni magari l’avremmo vinta ma siamo soddisfatti. Era importante rimanere imbattuti prima della sosta, sappiamo che il Napoli è primo co noi ma possiamo essere soddisfatti. Vogliamo ancora di più, vincere ancora, se contiamo così a fine stagione saremo lì per lottare per la vittoria dello scudetto. Avevamo contro attaccanti forti e sapevamo che sarebbe stato difficile, non hanno segnato su azione e questa è un’ottima cosa. Abbiamo difeso bene in ogni reparto, hanno avuto delle occasioni e abbiamo portato a casa un pareggio».