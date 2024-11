Timber: «Abbiamo dominato con l’Inter, ci è mancato il gol!»

A commentare Inter-Arsenal 1-0, il terzino olandese Timber. Il connazionale di Dumfries ha raccontato la prestazione dei Gunners a San Siro.

DOMINATO – Oltre a Martinelli e Arteta, anche Jurrien Timber ha commentato la sconfitta dell’Arsenal a San Siro contro l’Inter. Il terzino olandese, ai canali ufficiali del club, si è espresso in questa maniera: «Molto frustrante per noi. Penso che abbiamo giocato una buona partita, abbiamo dominato molto ma non abbiamo segnato. In Champions League, devi segnare se vuoi vincere. È una partita in trasferta dura e i dettagli possono decidere una partita». L’Inter ha superato i Gunners in classifica salendo a quota 10 punti e posizionandosi tra le prime otto. Se la Fase Campionato dovesse finire adesso, i nerazzurri sarebbero qualificati direttamente agli ottavi di finale.

Timber dopo Inter-Arsenal ha fiducia nella sua squadra

FIDUCIA – Lo stesso Timber si pone con fiducia verso la partita di Premier League contro il Chelsea, che per l’Arsenal rappresenta ovviamente un derby: «Alla fine, ci siamo sentiti fiduciosi, abbiamo avuto un paio di partite difficili. Domenica sarà di nuovo dura, ma credo nella nostra squadra, abbiamo molta qualità, abbiamo solo bisogno di un pizzico di fortuna nel segnare più gol. Come ho detto, ho molta fiducia nella nostra squadra e andrà tutto bene di sicuro».