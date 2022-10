Tiago Pinto: «Roma molto motivata, non c’era miglior stadio! Opportunità»

Tiago Pinto ha parlato prima del fischio d’inizio di Inter-Roma, match dell’ottava giornata di Serie A in programma a San Siro alle 18.00. Le sue dichiarazioni a DAZN

CHANCE – Tiago Pinto analizza Inter-Roma prima del fischio d’inizio: «Una partita così è sempre il momento giusto, abbiamo avuto una pausa di due settimane ed è sempre difficile capire se è il miglior momento per giocarla. Oggi siamo molto motivati, non c’era miglior stadio per fare una partita così, sia per i ragazzi che per noi. Noi che facciamo sport abbiamo sempre alte aspettative, nello stesso tempo l’esperienza dice che le cose vanno fatte piano piano. Il calcio non è solo prendere giocatori, ho sempre detto che il mercato influisce sui risultati, dopo bisogna fare un lavoro quotidiano. Penso che noi ci siamo, non ci sono scudetti a settembre e ottobre. Oggi abbiamo l’opportunità per dimostrare il nostro valore. Se manca la vittoria con una grande? Io penso che noi dobbiamo lottare per ogni partita ma è vero che giocare contro una squadra come l’Inter è sempre diverso. Adesso è una partita che significa 3 punti e sono sicuro che alla fine della stagione avremo vinto anche contro le grandi».