Thuram: «Voglio alzare la coppa! Il mio sogno da bambino»

Marcus Thuram vuole assolutamente vincere la finale di Champions League. L’attaccante si è espresso così sulla partita tra Psg e Inter su Sky Sport.

SOGNO – Marcus Thuram vede tutto come un sogno. L’attaccante descrive così la finale di Champions League con la sua Inter contro il Psg: «Il mio sogno da bambino, mi immaginavo questa finale nel giardino. Il mio idolo non lo so, dipendeva. Non mi ricordo, so che alla Playstation mettevo la finale perché era la partita più bella da giocare. Il campionato? Ho deciso di spazzare tutto via, erano pesanti gli ultimi giorni. Cominciamo però la nuova settimana pensando a sabato e alla sfida con il Psg. Ho tanti amici a Parigi, uno dei miei migliori è Dembele. Ci parlo tutti i giorni, non so cosa gli dirò in questi giorni. Papà non mi parlava della partita, posso parlarci di tutto. Non mi dirà nulla di nuovo. Voglio alzare la coppa, poi vediamo come festeggerò»