Thuram: «Triste dopo Como, ora arrabbiato. Mia stagione? Nella seconda parte…»

Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi che ha aperto ufficialmente l’open media-day organizzato oggi in vista del 31 maggio, la parola è passata ai protagonisti della finale di UEFA Champions League. Matteo Darmian e Marcus Thuram hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, compresa la nostra inviata Romina Sorbelli.

INTER MEDIA-DAY: CONFERENZA STAMPA THURAM- TUTTE LE DICHIARAZIONI

A livello personale, questa che finale sarà per te? Hai fatto un percorso di grande crescita importante

Sarà una partita speciale perché è una finale di Champions League e per me anche di più, gioco contro la squadra della città dove sono cresciuto e contro giocatori che conosco. Speriamo di vincere.

Dopo Como ti abbiamo visto particolarmente arrabbiato, è una rabbia che ti porterai dietro in finale? E in finale come la state vivendo?

Dopo Como ero triste perché abbiamo perso uno scudetto uno scudetto che potevamo vincere. Però adesso questo è tutto dietro. Speriamo di spiegare a papà qualcosa che lui non ha mai fatto (ride, ndr).

Cosa rende il rapporto speciale tra te e Lautaro Martinez?

Lautaro Martinez rende tutto molto facile, è un privilegio poter dividere il campo con lui e con tutti gli attaccanti. Siamo un gruppo molto solido.

Come giudichi la tua stagione?

Il mio rendimento non è stato buono nella seconda parte di stagione come nella prima, ma l’Inter è in finale. Ci sono novanta minuti da giocare per vincere un grande trofeo.

Tre anni fa hai vissuto la vigilia di una finale del Mondiale, adesso sei a pochi giorni della finale di Champions League: ci sono differenze?

Il Mondiale è andato molto più veloce, sono partite ravvicinate. Con l’Inter è stato un percorso più lungo, forse anche più duro.

Inzaghi ci ha detto che vi siete visti a pranzo, per preparare una partita del genere bisogna dimenticare quello che è successo oppure deve diventare benzina tutto quello che è successo, in vista di sabato?

Io penso che devi fare un mix di tutti e due perché hai imparato tante cose durante questa stagione, ma non ti deve pesare emozionalmente quando cominci la partita. Devi cominciare la partita con molta leggerezza.

Arnautovic ti ha aiutato a crescere? Qual è il suo ruolo dentro e fuori lo spogliatoio?

Il suo ruolo è molto chiaro, è un uomo spogliatoio e aiuta tutti, soprattutto quando siamo un po’ giù. Ha fatto tanti gol importanti, per me è un grande fratello, conosce molto bene l’Inter perché ha vinto tanto qui e fatto il Triplete.

Arnautovic ti ha aiutato a crescere? Qual è il suo ruolo dentro e fuori lo spogliatoio?

Il suo ruolo è molto chiaro, è un uomo spogliatoio e aiuta tutti, soprattutto quando siamo un po’ giù. Ha fatto tanti gol importanti, per me è un grande fratello, conosce molto bene l’Inter perché ha vinto tanto qui e fatto il Triplete.

Hai chiesto consigli ai tuoi compagni dell’Italia come battere Donnarumma?

Consigli non ancora, forse lo farò in settimana. Gigio è un portiere incredibile. Ora fa grandissime cose con la maglia del PSG.

Parli con papà prima di ogni finale?

Parlo con lui ogni giorno, è un papà molto presente. Parlo spesso con lui.

Quanto è speciale giocare contro il PSG?

Molto speciale, è la squadra della città dove sono cresciuto. Sarà una bella partita. Nel 2023 non c’eri, ma voglio sapere se all’interno dello spogliatoio ti hanno trasmesso questo senso di rivincita: ti hanno raccontato quanto sarebbe importante? Non sarà una rivincita perché non giochiamo contro il Manchester City. Sarà una nuova competizione, dobbiamo giocare questa partita come una partita importante, senza passare alla finale di due anni fa.