Thuram: «Oltre alla tattica, serve la magia. Non vedo l’ora di giocare»

Thuram parla di magia in vista di Psg-Inter. Per il francese serve anche questo per alzare al cielo la Champions League. Le sue parole.

COUNTDOWN – Marcus Thuram, intercettato da TNT Sports, non vede l’ora che arrivi Psg-Inter: «Sarà una grande partita contro una grande squadra, una delle migliori al mondo, e non vedo l’ora di essere in campo sabato».

ATTESA – Un’attesa che è difficile da descrivere per Thuram: «Non puoi davvero immaginartelo prima, sì, penso che arrivi davvero, come sai, il riscaldamento e l’aumento di ritmo e poi la canzone nello stadio per la gente; quindi, penso che sia il momento in cui realizzi davvero che sono dentro, sono dentro la partita, stiamo per iniziare, ma in questo momento è proprio come una sensazione che provi quando cerchi di accumulare energia».

PSG – Poi Thuram parla dei parigini: «Sono una squadra a cui piace avere la palla, giocano molto sulle fasce, quindi, dovremo concentrarci su questo e spero che possiamo vincere questa partita».

DIFESA PARIGINA – Continua Tikus: «Hanno dei difensori molto molto buoni, da Marquinhos, a Pacho, passando per i due in fascia Nuno Mendes e Hakimi. Loro sono molto veloci, quindi, penso che attaccheranno molto ma sono anche una buona squadra in difesa, sono molto equilibrati e sarà una partita dura».

NON SOLO LA TATTICA – Infine, Thuram aggiunge al tatticismo anche quella dose di magia: «Tutti parlano, come hai detto, della tattica che è molto importante nel calcio, ma poi hai bisogno di un po’ di magia soprattutto quando arrivi alle finali. Fa la differenza, permette di andare oltre. Questo è quello che è successo contro il Bayern Monaco o contro il Barcellona e spero che riaccada».