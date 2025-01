Thuram: «Sparta Praga? Sarà difficile ma l’Inter ci arriva con una bella spinta!»

Dopo essersi presentato davanti ai giornalisti in conferenza stampa, Marcus Thuram risponde anche al canale del club nerazzurro. Queste le parole dell’attaccante francese alla vigilia di Sparta Praga-Inter.

PRECEDENTE – Marcus Thuram punta Sparta Praga-Inter di domani sera, senza dimenticare l’ultimo successo in campionato. Così l’attaccante parla a Inter TV alla vigilia del settimo match di Champions League: «La prestazione contro l’Empoli ci dà tanta spinta. È stata una bella partita vinta in casa e vogliamo ricominciare domani. Che atteggiamento ci aspettiamo dallo Sparta Praga? Una partita di Champions League è sempre dura. Saranno aggressivi, giocano in casa, davanti ai loro tifosi. Sarà una partita difficilissima».

Thuram e la sintonia ritrovata con Lautaro Martinez: entrambi puntano Sparta Praga-Inter

COMPAGNO – Marcus Thuram è pronto a scendere in campo insieme al capitano dell’Inter domani sera. Sulla sintonia ritrovata con l’argentino, alla vigilia di Sparta Praga-Inter, l’attaccante francese dichiara: «Io e Lautaro Martinez di nuovo in gol insieme? Non abbiamo bisogno di segnare nella stessa partita affinché la Thu-La sia presente, c’è sempre. Non abbiamo bisogno di segnare insieme, la cosa più importante è che l’Inter vinca». Intanto anche da Simone Inzaghi arrivano importanti indicazioni a ventiquattrore di distanza dal match di Champions League.