Thuram: «Io non ancora al 100%. Triplete? All’Inter è così! Spike Lee idolo»

Thuram dopo Inter-Feyenoord 2-1 (nel complesso 4-1), gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato dell’importanza di questa vittoria, degli obiettivi stagionali e dell’abbraccio con Spike Lee presente oggi a San Siro.

ANCORA PROTAGONISTA – Marcus Thuram dopo Inter-Feyenoord 2-1 ha parlato così: «Abbiamo fatto una buona partita stasera, siamo passati ai quarti di finale ed è una bella cosa. Problemi alla caviglia? Mi dà un po’ di fastidio da un mese, sto provando a giocarci sopra. A volte mi fa male, a volte un po’ meglio, però non sono al 100%. Il Bayern Monaco è battibile così come tutte le grandi squadre, sarà difficile, però vedremo. Triplete? Quando sei all’Inter devi lottare per tutte le competizioni, se le vinci tutte poi ti guadagni belle cose».

Spike Lee presente a San Siro! Abbraccio con Thuram

IDOLO A SAN SIRO – Thuram esprime il suo orgoglio per la presenza del famoso regista a San Siro e con la maglia dell’Inter: «Spike Lee? Gli ho detto che adesso che lui è venuto qui io devo andare al Madison Sqare Garden (ride, ndr). È un idolo, è stato bello averlo qui».