Thuram: «Infortunio alla caviglia, farò esami! Dispiaciuto per Zapata»

Thuram assoluto protagonista della partita con una tripletta in Inter-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

CONFERENZA THURAM POST PARTITA INTER-TORINO

Cosa vi siete detti nello spogliatoio dopo i gol subiti?

È anche colpi degli attaccanti, non è solo colpa dei difensori o del portiere. Non prendere gol è lavoro di dieci giocatori. Vero che prendiamo più gol dell’anno scorso, questa è una cosa che proveremo a rettificare nelle prossime partite. Per me interessa dare una mano alla squadra e aiutare.

Quest’anno è cambiato il modo di giocare?

L’anno scorso quando sono arrivato all’Inter tutti erano sorpresi. Quest’anno nel pre-campionato ci pensavo a lavorare sotto porta, alla fine la gente vuole i gol dagli attaccanti. Ma non vorrei dimenticare tutto quello che posso fare anche.

Come va la caviglia?

La caviglia un po’ male, ho preso una botta. Dopo faccio glie sami col dottore e vediamo. Andare prima della sosta in questo modo dopo una tripletta mi fa stare bene.

Cosa pensi dell’infortunio di Zapata e che probabilmente lo terrà fuori

Questo è sempre orribile vedere un compagno di squadra o un avversario. Gli auguro di tornare subito in campo perché è un giocatore incredibile.