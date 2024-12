Thuram: «Con Lautaro Martinez è tutto più facile. Derby? Avevo una sensazione»

Marcus Thuram ha raccontato le sue emozioni dopo aver ricevuto il premio di miglior attaccante della Serie A insieme a Lautaro Martinez e Joshua Zirkzee.

IL PUNTO – Marcus Thuram ha bagnato la sua stagione d’esordio, in Serie A, con la vittoria dello scudetto con l’Inter, l’inserimento nella top 3 degli attaccanti dell’annata (con il compagno Lautaro Martinez) e il premio per il miglior gol dell’anno. Il francese, inseritosi in maniera molto rapida nel contesto tattico di Simone Inzaghi, ha rappresentato il partner ideale per Lautaro Martinez, consentendo a quest’ultimo di disporre dello spazio e dei palloni giusti per poter macinare gol e soddisfazioni personali. In quest’annata, Thuram sta confermando il suo valore. Con un’aggiunta non secondaria: una propensione a entrare nel tabellino ancora più marcata rispetto alla scorsa stagione.

Thuram e la soddisfazione per il premio al Gran Galà del Calcio

LE DICHIARAZIONI – Thuram ha così commentato la notizia della sua inclusione tra i migliori attaccanti della Serie A 2023-2024 e del premio per il miglior gol dell’anno: «È stato un momento particolare per me. Al primo derby è arrivato il primo gol ed ero molto felice. Prima di arrivare all’Inter pochi mi conoscevano e mi sono presentato così. Sapevo che avevamo molte chance di vincere il primo derby, avevo visto alla televisione nelle altre stracittadine che l’Inter vinceva spesso. Gioco con ottimi giocatori che mi fanno tanti assist. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo, mi dà tanto spazio in campo per fare quello che voglio ed è molto semplice giocare con lui».