Thuram: «Lautaro Martinez capitano straordinario! Tifosi incredibili»

Marcus Thuram è il protagonista del video ‘Marcus commenta Tikus’ un’intervista al francese rilasciata al canale YouTube del club. L’attaccante ha parlato di vari temi, fra cui il rapporto con Lautaro Martinez

Queste le parole di Thuram: «Io tranquillo? Ho una squadra che mi aiuta, tutti i compagni. Alla fine è solo calcio. Chi mi aiuta? Tutti. Poi c’è Lauti che mi sta vicino, è un capitano straordinario. Proviamo a fare il meglio che possiamo, poi il calcio è solo un gioco. Giocata sul gol contro la Juventus? La proviamo spesso in allenamento, sono sempre io che devo correre (ride, ndr). Io il più veloce? Non c’è nessun compagno più veloce di me. Senza paura? Non è che non ho paura di niente, ma sono un attaccante devo provare a fare gol, assist e a puntare l’avversario, L’abbiamo provata questa giocata, il movimento di Lauti dietro il difensore è incredibile. Gol nel Derby bello come quello di Adriano contro l’Udinese? No, non è la stessa cosa. Quello di Adriano è un gol da solista, il bello bel mio gol era il tiro. La sua è un’azione in solitaria, è un gol che mi piace. Cosa gli ruberei? Il suo tiro col sinistro. Dimarco, gol col Frosinone di proposito? Che ha tirato apposta, conoscendo le sua qualità. Da un’inquadratura si nota che Dimash alza la testa e vede il portiere fuori dalla porta A volte ci prova anche in allenamento. Per me lo ha fatto a posta. San Siro? Dal primo giorno in cui sono entrato i tifosi sono incredibili. Ogni volta che c’è un azione i tifosi ti danno un energia incredibile. Non so se lo sanno ma devono saperlo».