Thuram: «Inzaghi mi ha parlato e sono tornato! Yamal impressionante»

Thuram è intervenuto dopo Barcellona-Inter, sfida di andata della semifinale di Champions League con ritorno fissato martedì 6 maggio a San Siro. Di seguito la sua analisi post-partita, affidata a Prime Video

DISCORSI PRIVATI – Marcus Thuram ha parlato così dopo Barcellona-Inter: «Mio papà in tribuna impassibile al mio gol? Un padre difficile, vuole sempre di più da me. Era felice ma non più di questo perché la partita era appena iniziata. La partita è stata molto aperta contro la squadra migliore al mondo al momento. Abbiamo fatto 3-3, qualche gol si poteva evitare ma è tutto aperto a San Siro. Inzaghi mi ha parlato da allenatore a giocatore ma anche da ex giocatore a giocatore, mi ha detto delle cose e sono tornato. Se avevo dubbi? No sai tutti i calciatori in questa parte della stagione non sono al 100%, ma queste partite vanno giocate ugualmente dando tutto per la maglia. Se Yamal is for boys e Dumfries is for men? No, Yamal è anche for men. È un grandissimo giocatore, mi ha impressionato tutta la partita».