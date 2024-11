Thuram: «Inter, tre ricordi speciali della scorsa stagione. Che gruppo!»

Marcus Thuram è il protagonista del matchday programme di Inter-Napoli, sfida scudetto in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. L’attaccante ha parlato dell’atmosfera di squadra e ha ricordato tre momenti speciali della scorsa stagione

GRUPPO UNITO – Marcus Thuram apre la sua intervista per Inter-Napoli sottolineando la sua crescita e l’unione del gruppo di squadra: «Rispetto all’anno scorso mi sento cresciuto in tutti gli aspetti del gioco. Indossare la maglia dell’Inter mi dà le stesse sensazioni di quando sono arrivato, è un orgoglio e un sogno. Giocare per questo Club e vincere le partite con i miei compagni mi rende fiero di quello che faccio. Come squadra lavoriamo tutti insieme per un solo obiettivo e questo aiuta a creare una mentalità vincente. In allenamento lavoriamo tanto, il nostro gruppo è molto unito e ci permette di allenarci con impegno e con il sorriso. Con Calhanoglu e Arnautovic particolarmente scherziamo molto dentro e fuori dal campo. Non ho particolari rituali per prepararmi alle partite, ascolto la musica, ma è una cosa che mi piace e che in generale faccio sempre».

PASSIONE – Thuram, sempre in vista di Inter-Napoli ha poi risposto alla domanda su chi lo abbia fatto appassionare al calcio: «Mio padre mi ha fatto appassionare al calcio. Ricordo quando andavo sul campo di allenamento con lui, quei momenti mi hanno fatto appassionare a questo sport. Quello che rende speciale giocare a calcio è vedere tutti i tifosi felici, è una cosa bellissima, mi spinge a migliorarmi, a puntare sempre al massimo».

Marcus Thuram e l’amore per l’Inter: tre ricordi speciali dalla passata stagione

RICORDI SPECIALI – Tre, poi, i ricordi speciali che Marcus Thuram si porta dalla scorsa, trionfale, stagione con l’Inter: «La parata scudetto era la chiusura di una settimana bellissima con l’Inter, furono giorni incredibili. La foto dell’esultanza dopo la rete con il Milan è un altro ricordo speciale. Era l’andata, quello rimane un gol speciale. Un altro bellissimo momento, poi, il festeggiamento del titolo con mio papà e la mia famiglia».

Fonte: Inter.it – Matchday Programme