Thuram: «Inter punto d’arrivo. Spingere per i nostri obiettivi!»

Marcus Thuram si è espresso al Gran Galà del Calcio sul malore accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, sul momento dei nerazzurri e sul valore della sua appartenenza al club meneghino.

UNO SPAVENTO – Così Marcus Thuram a Sky Sport su quanto avvenuto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: «Ieri abbiamo avuto grande paura, è stato un momento difficile per noi e per il mondo del calcio, oggi ho saputo che andava molto meglio, riusciva a rispondere alle domande, è molto bello questo».

Thuram sulle ambizioni stagionali dell’Inter e non solo

LE DICHIARAZIONI – Così Thuram sulle velleità dell’Inter in questa stagione e sull’importanza dell’appartenenza al club meneghino: «Devo continuare così, fare il lavoro giusto, dobbiamo spingere. L’Inter è sempre stata un punto d’arrivo, l’Inter è una delle squadre più grandi del mondo, due anni fa è arrivata in finale di Champions, abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso, rappresenta tanto per il calcio mondiale».