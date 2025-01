Thuram: «Inter orgogliosa. Contro il Milan sarà speciale, noi pronti!»

Marcus Thuram ha espresso il suo punto di vista sulla sfida vinta dall’Inter contro il Monaco per 3-0. Queste le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Marcus Thuram si è così espresso a InterTV sulla sfida vinta dall’Inter contro il Monaco per 3-0: «Siamo orgogliosi di questo risultato, ottenuto lavorando con serenità. Penso che, dopo il 2-0 e il cartellino rosso, avevamo la partita in mano, dovevamo fare il 3-0 e Lautaro Martinez c’è riuscito. Sapevamo di essere forti, ma conoscevamo anche il valore delle altre squadre. Sarà molto importante il prossimo mese, ma noi rimaniamo concentrati partita per partita. Contro il Milan sarà una sfida speciale, spero molto divertente. Noi siamo pronti».