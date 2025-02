Thuram reclama: «All’Inter manca un rigore! Non capisco il silenzio del VAR»

A un soffio dalla fine l’Inter riesce a pareggiare i conti contro il Milan. Le parole di Marcus Thuram al termine del derby, chiusosi 1-1.

RIGORE MANCANTE – Un punto ciascuno a Milan e Inter al termine del derby della ventitreesima giornata. Nel post partita di Dazn Marcus Thuram dichiara: «È stata una partita abbastanza dura, contro giocatori forti del Milan. Abbiamo preso tanti pali, fatto gol in fuorigioco, l’episodio del rigore non fischiato, e alla fine siamo riusciti a fare gol. Ci manca un rigore stasera, può succedere, anche io sbaglio gol. Non capisco perché non è intervenuto il VAR. Se non l’hanno chiamato forse è perché non l’hanno visto anche lì. È il calcio, è fatto di così, di errori. Noi prendiamo un punto così, con una bella reazione, e si va avanti in campionato».

Thuram nel post-gara di Milan-Inter

NON ACCONTENTARSI – Marcus Thuram prosegue: «Noi sappiamo che nel primo tempo non abbiamo giocato il calcio dell’Inter, nel secondo tempo siamo entrati meglio. Abbiamo spinto, con quelli che sono entrati siamo riusciti a fare gol. Ma quando giochi per l’Inter non puoi accontentarti di un pareggio. Abbiamo grandi obiettivi per questa stagione. Fare gol all’ultimo minuto è meglio di una sconfitta, ma non siamo contenti».

ANALISI – Marcus Thuram conclude: «L’Inter meglio nei secondi tempo? Non sono d’accordo con questa analisi. Contro il Monaco in dieci minuti abbiamo finito la partita. è vero che tutte le partite non si assomigliano. A volte dobbiamo reagire a cosa che la squadra fa che non ci aspettavamo. Oggi lo abbiamo fatto e abbiamo reagito bene».