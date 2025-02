Thuram: «Inter ha gran carattere! Vogliamo sempre vincere»

Thuram visibilmente deluso dopo Milan-Inter terminata sul punteggio di 1-1 a San Siro, in un’intervista su Inter TV ha parlato della partita.

TANTE OCCASIONI – Marcus Thuram dopo Milan-Inter ha parlato così dopo la partita: «Nel primo tempo non siamo entrati come l’Inter sa fare meglio e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Siamo l’Inter, quando entriamo in campo vogliamo vincere. Non abbiamo bisogno di dirci qualcosa, conosciamo gli obiettivi quest’anno e faremo di tutto per raggiungerli. Siamo una squadra con un gran carattere, per noi non cambia nulla solo un punto in più in classifica. Stasera dobbiamo riposare con le nostre famiglie, giovedì contro la Fiorentina proveremo a fare meglio».