Thuram: «Gol alla squadra della mia città, emozione! Non ho numeri»

Thuram ha segnato al Parma, squadra dove è nato quando il padre Lilian era giocatore gialloblù. In conferenza stampa, l’attaccante dell’Inter festeggia per il successo per 3-1 di oggi in Serie A.

CONFERENZA STAMPA THURAM POST PARTITA INTER-PARMA

Hai pensato a un numero di gol da fare?

No, sono molto contento e molto felice. Non ho un numero in testa, io aiuto la squadra con gol, assist e con giocate. Dopo, alla fine della stagione, vedremo.

Che effetto ha fatto giocare contro il Parma?

Un’emozione particolare, sono nato qua e mio padre ama questa società. Quando andrò a giocare a Parma sarà un’emozione ancora più forte di questa sera.

È cambiato qualcosa a livello di solidità difensiva?

È vero che l’anno scorso non prendevamo gol e questa stagione sì. Ci siamo parlati e adesso sta andando meglio.

Sei arrivato l’anno scorso all’Inter, però in un anno e mezzo l’intesa con Lautaro Martinez è sempre stata forte dal primo giorno. Cosa vi lega tanto?

Lautaro Martinez è un grandissimo giocatore e il nostro capitano, giocare con lui è sempre facile. È uno che dà tutto per la squadra e io provo a fare lo stesso.

Che peso ha l’asterisco in classifica?

Sappiamo che tutte le squadre di Serie A devono giocare lo stesso numero di partite, non importa quando. Sappiamo che le giocheremo.

L’esultanza di Thuram con Inzaghi?

Nel primo tempo facevo una mossa, all’intervallo mi ha detto di cambiare e andare sul secondo palo. Quando ho segnato sono andato a ringraziarlo.