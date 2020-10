Thuram: “Champions League, per me un sogno che si avvera. L’Inter…”

Thuram: “Champions League, per me un sogno che...

Thuram ha parlato insieme a Rose (vedi articolo) in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach. L’attaccante francese, figlio d’arte, si è soffermato sul fatto che per lui domani sarà l’esordio in Champions League.

Cosa ti aspetti da giocare a San Siro?

Fin da bambino ognuno sogna di giocare in stadi del genere. Domani avrò la possibilità di farlo, per me è una grandissima opportunità di giocare una partita del genere.

Sei nato a Parma (è il figlio di Lilian, ndr), per te è come se fosse un ritorno a casa?

No, non è un ritorno a casa. Io ho vissuto in Italia per nove anni: quattro anni a Parma e cinque a Torino, prima di andare in Spagna. Penso che ogni partita di Champions League sia speciale: per un giovane come me una partita del genere è un sogno che si realizza. Questo a prescindere.

Come si aggirano due difensori non proprio centrali, ossia i laterali della difesa a tre di Conte come D’Ambrosio e Kolarov?

Non ho visto il derby, perché ci stavamo preparando alla gara contro il Wolfsburg. Però chi gioca nell’Inter è un giocatore di prima classe. Domani cercheremo di capire cosa fare per metterli in difficoltà: chi gioca a questo livello sicuramente è un campione.