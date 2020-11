Thuram: “Champions League? Noi non una sorpresa! In partita…”

Marcus Thuram Borussia Monchengladbach

Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach, ha parlato ai microfoni del quotidiano sportivo tedesco Kicker. Il giocatore ha parlato del percorso della squadra in Champions League, la cui prossima partità sarà contro l’Inter.

NESSUNA SORPRESA – Marcus Thuram, in un’intervista ai media tedeschi, ha commentato le prestazioni del suo Borussia Monchengladbach in Champions League. I tedeschi sono a un passo dal qualificarsi agli ottavi di finale e in questo senso importante sarà la sfida contro l’Inter di martedì: «Quanto stiamo facendo non è assolutamente una sorpresa per me. Ogni giorno in allenamento vedo la nostra qualità. In partita entriamo con il giusto atteggiamento ogni volta e con molta energia. Questo poi ci porta a fare prestazioni del genere. L’unità del gruppo è un fattore importante, come dimostrato dalla felicità di tutti per il primo gol di Breel (Embolo, ndr) contro lo Shakhtar Donetsk. Questo è lo spirito di squadra».

CARRIERA – Thuram ha avuto anche modo di rispondere alle voci di mercato. Le sue prestazioni non stanno certamente passando inosservate, ma il francese non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra: «Al momento sono totalmente concentrato sul Borussia, sono molto felice di essere qui. Non ho parlato con nessun altro club. Qui ho potuto fare molti passi in avanti in carriera, gioco in Champions League e sono anche arrivato in nazionale. Non sono cresciuto solo come calciatore, ma anche come persona. Penso che il Borussia sia stata la scelta migliore per la mia carriera».