Thuram: «Bellissimo giocare partite così! Atletico Madrid forte»

È la vigilia di Inter-Atletico Madrid. Marcus Thuram ha presentato così la sfida ai microfoni di SportMediaset. L’attaccante francese spera in una notte da sogno

Queste le parole di Thuram: «L’Atletico Madrid è una squadra fortissima con grandi giocatori. La partita si prepara serenamente e lavorando. Spagnoli cambiati? Sì, prima erano conosciuti per la difesa bassa ora giocano bene a pallone con giocatori come Griezmann, Depay e Morata. Sarà una bella partita. Ho sentito Griezmann? Sì, un compagno di squadra in Nazionale, un giocatore incredibile. Partita che può farmi crescere? Si si, ma anche in campionato, ogni partita può farmi crescere. SArà una partita durissima contro un Atletico che ha voglia di venire a San Siro e fare una grande partita. Per un giocatore come me è bellissimo giocare partite così. Champions League sogno? Quando giochiamo le partite lo facciamo per vincere, ogni sfida è un’opportunità di fare bene».