Thuram: «Aspettiamo il sorteggio, con il Milan nessuna rivincita»

Thuram ha parlato dopo la partita di Champions League vinta dall’Inter sul Monaco. Il francese si proietta al derby col Milan.

CHAMPIONS LEAGUE E DERBY – Su Sky Sport, ha parlato Marcus Thuram dopo Inter-Monaco 3-0: «Significa che abbiamo lavorato bene in Champions League, fatto girone con grande fiducia. Abbiamo iniziato bene, sapevamo che era importante e volevamo iniziare forte. Obiettivo? Aspettare il sorteggio e vedere contro chi giocheremo. Partita difficile, poi vediamo. Mia crescita? Lo staff, la squadra, la società mi aiuta a crescere dentro e fuori dal campo. Spero di continuare così. Milan? No rivincita, dobbiamo prendere i tre punti per continuare il percorso in campionato».