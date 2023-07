Thuram: «Arrivato all’Inter dopo due anni. Un grande club»

Il primo acquisto di quest’estate è stato Marcus Thuram a parametro zero. Il francese ha commentato su Inter TV il suo momento personale e le ambizioni.

AMBIZIONE – Thuram è già ben inserito nell’ambiente: «Mi sto trovando molto bene, sto lavorando bene e duro e sono molto contento di essere qui. Inzaghi è stato contento di vedermi all’Inter dopo due anni, dobbiamo lavorare per fare belle cose in stagione. Mi affascina la Serie A perché mio padre ha giocato il campionato e allora sarà bello rigiocare nel suo stesso campionato in una grande squadra come l’Inter. Non vedo l’ora di giocare a San Siro. Coppia con Lautaro Martinez? Spero arrivino molti gol e assist e partite vinte. Spero di vedere i tifosi presto per vittorie e bei momenti».

