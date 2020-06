Thorsby: “Mio gol? Un po’ di fortuna! Inter grande squadra, noi paura”

Thorsby ha segnato il suo primo gol in Serie A in Inter-Sampdoria, ma per fortuna non è servito per dare punti ai blucerchiati. Il centrocampista, al canale ufficiale del club, ha commentato la partita giocata stasera al Meazza.

RETE ININFLUENTE – Morten Thorsby è soddisfatto a metà dopo Inter-Sampdoria: «Non sono molto contento, sicuro. Un gol con un po’ di fortuna, sono stato nel posto giusto e con il giusto tempo. Sono contento per il secondo tempo della squadra: buona reazione, dopo il primo tempo che abbiamo giocato con paura. Certo, è difficile contro l’Inter che è una grande squadra, ma noi siamo più forti. Abbiamo fatto una buona reazione nel secondo tempo, questo dobbiamo prenderlo per la prossima partita».

CRESCITA – Thorsby spiega il cambio di ritmo della Sampdoria dopo l’intervallo: «Avevamo detto di dover giocare con più energia, senza paura. Abbiamo tante qualità nella nostra squadra, anche contro avversari forti come l’Inter dobbiamo giocare senza paura. Dobbiamo farlo nella nostra maniera, abbiamo fatto un buon secondo tempo. Giocare senza pubblico è strano per tutti, anche in uno stadio come San Siro così grande. Questa però sarà la sensazione delle prossime sei settimane: dobbiamo trovare il ritmo, con tante partite così ci sarà tempo per trovare il ritmo giusto».