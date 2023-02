Thiaw: «Inter, pronti alla rivincita! Momento difficile, derby occasione»

Thiaw è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, atteso derby della ventunesima giornata di Serie A in programma alle 20.45. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

RIVINCITA – Malick Thiaw parla così prima di Inter-Milan: «Questo non è un momento facile ma credo sia la migliore situazione per giocare il derby di Milano e per cambiare ritmo e andamento. Quindi è un’ottima opportunità e quello che è successo a Riad in Supercoppa non deve succedere di nuovo e siamo pronti alla rivincita».