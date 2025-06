Thiago Silva rivela: «Ho parlato con Allegri dell’Inter! Ci ha dato buone informazioni»

Thiago Silva si è pronunciato nel post-partita di Inter-Fluminense, sfida conclusa con il punteggio di 2-0 a favore dei brasiliani. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Thiago Silva si è così espresso a Sport Mediaset al termine di Inter-Fluminense: «Sono contento della partita che abbiamo fatto. Molto bene difensivamente, mentre potevamo fare meglio offensivamente. Siamo molto soddisfatti della qualificazione, ora dobbiamo riposare perché ci sono i quarti. Ho chiesto alcune informazioni ad Allegri sull’Inter, lui ne ha parlato molto bene. Ha tanta stima per l’Inter, così come ce l’ho io. Credo che lui ci abbia passato buone informazioni. Non abbiamo parlato del Milan, ma credo che a gennaio li andrò a trovare».