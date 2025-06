Thiago Silva: «Contro l’Inter servirà una partita perfetta!»

L’Inter si appresta ad affrontare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ci sarà un ex rossonero a difendere la difesa dei brasiliani.

RICERCA DELLA PERFEZIONE – L’Inter sulla carta è la favorita di questo match. Per un giocatore del Fluminense sarà quasi un derby. Il quarantenne Thiago Silva ha parlato ai microfoni di DAZN: «Dovremmo fare una partita perfetta. Sappiamo che ogni minimo dettaglio fa la differenza. Anche il minimo errore farà la differenza. Sicuramente ci saranno situazioni difficili che dovremmo affrontare nel migliore dei modi. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. La perfezione non esiste. E in caso di errori cercheremo di trovare equilibrio, compattezza e giocare di squadra per affrontarli al meglio. Sicuramente le squadre italiane sono sempre difficili da affrontare ma la nostra squadra è ben preparata». Thiago Silva, con l’esperienza e la lucidità che lo contraddistinguono, ha offerto un’analisi molto realistica e matura alla vigilia del match tra Fluminense e Inter. Riconosce la superiorità dell’Inter “sulla carta”, ma non parte sconfitto: anzi, invita i suoi compagni a cercare la perfezione.