Thiago Silva: «Con l’Inter una sfida speciale, ho pensato al Milan. I rossoneri saranno felici»

L’Inter perde contro il Fluminense chiudendo l’anno con 63 partite all’attivo. Nel post partita Thiago Silva perla della vittoria della sua squadra.

DERBY – L’Inter esce sconfitta dagli ottavi di finale contro il Fluminense. Thiago Silva, su DAZN, sottolinea come la sua squadra abbia affrontato al meglio la sfida: «È una vittoria molto importante per noi. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Loro hanno giocato la finale di Champions League 1 mese fa. Non abbiamo fatto una super partita. Lo sappiamo. Contro le squadre europee è difficile e dobbiamo giocare così. Non possiamo fare in altro modo. Dobbiamo lottare sempre. Dobbiamo difendere tutti insieme. Abbiamo fatto una buona partita. Sono andati in difficoltà con il nostro gioco. Effettivamente era un po un derby per me. Ho pensato sempre al Milan in questi giorni. Saranno contenti i tifosi del Milan. Loro erano con noi e questa vittoria è anche per loro».