Thiago Motta: «Vittoria meritata! Nel primo tempo sofferto»

Thiago Motta in sala stampa al termine di Juventus-Inter, il derby d’Italia della venticinquesima giornata di campionato. Sul posto l’inviato di Inter-News.it.

CONFERENZA STAMPA THIAGO MOTTA POST JUVENTUS-INTER

CONFERENZA THIAGO MOTTA – Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.

Morale e importanza?

Tutte le vittorie sono importanti, anche in un ambiente speciale. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo per ottenere una vittoria che porta fiducia. Ora i tifosi devono godere e noi abbiamo l’obbligo per preparare la partita di mercoledì. Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo l’Inter, che ha grande qualità, ma abbiamo subito tante situazioni che non dobbiamo subire. Nella ripresa la squadra è tornata molto bene, ho detto le solite cose dove dobbiamo gestire. Poi c’è la loro voglia di fare, si impegnano tantissimo. Emotivamente sofferto qualcosa nel primo tempo. Tutti hanno alzato il livello

Dopo il gol avete, Thiago Motta, tenuto lì l’Inter?

Strada giusta, nel primo tempo sofferto troppo, nella ripresa siamo tornati meglio creando e concluso bene. Abbiamo creato altre occasioni per chiudere la partita, oggi non è mai facile vincere. Bisogna sempre giocare al top per 95′. Nel contesto abbiamo meritato la vittoria.

Thiago Motta, importanza di Cambiaso?

Dopo tanto tempo dov’era fuori, è entrato bene, è in forma, ha grande qualità e voglia di giocare. Partecipa pure nella comunicazione. Lui comunicava bene con i compagni, abbiamo sempre grande umiltà. Compensa meritata.

Migliorare?

Dobbiamo migliorare sempre in tutti gli aspetti del gioco, che sia di pochissimo. Oggi sull’aspetto emotivo abbiamo sofferto all’inizio che è una cosa anche normale vedendo l’età dei nostri ragazzi e la squadra che abbiamo di fronte. Ma abbiamo anche altre forze che dobbiamo mettere sempre. La grande ambizione deve essere quella lì

Thiago Motta, segreto di Kolo Muani?

Io voglio il gol dagli attaccanti, è un compito che hanno. Tutti devono segnare, partecipare, pressare. Lui su questi aspetti è molto bravo: mette in difficoltà quando va in profondità, quando pressa il portiere. Chiedo tutto perché oggi nell’evoluzione l’attaccante è anche il gol.

I giocatori hanno risposto? Kolo Muani non appartiene a questo campionato.

La soddisfazione nostra è vedere la squadra competere con l’avversario. Dobbiamo fare le cose fatte bene, stare con essi tutti nella stessa sintonia. Randal continui così. Ma abbiamo bisogno di tutti.