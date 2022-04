Thiago Motta: «Vincere contro l’Inter? Ci credevo! Sono soddisfatto»

Thiago Motta dopo di Spezia-Inter terminata sul punteggio di 1-3, ha analizzato la partita dicendosi soddisfatto per la prestazione della squadra. Di seguito le sue parole su DAZN.

L’ANALISI – Thiago Motta dopo Spezia-Inter 1-3, su DAZN ha parlato così: «Ci credevo sin dall’inizio, l’idea era quella di tenere alta la squadra anche se non era facile perché davanti hai una squadra individualmente forte che sta giocando molto bene. Sull’1-2 non hai energia, i giocatori cercano di creare occasioni però non è stato possibile, e in contropiede hanno vinto la partita. Tutto sommato sono contento per quello che abbiamo fatto come squadra. N’Zola? Preferisco parlare del gruppo e della squadra, se lo meritano tantissimo. Quello che stiamo ottenendo fino ad oggi è meritato. Ho dei ragazzi meravigliosi».