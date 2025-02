Thiago Motta: «Nel primo tempo troppo rispetto per l’Inter! Poi energia diversa»

Thiago Motta ha parlato subito dopo il triplice fischio di Juventus-Inter, derby d’Italia andato in scena all’Allianz Stadium e vinto dai bianconeri 1-0 grazie al gol di Conceicao. Ecco quanto dichiarato a DAZN nell’immediato post partita

ENERGIA – Thiago Motta parla coì dopo Juventus-Inter: «Cosa è cambiato nel secondo tempo? Sicuramente c’era un’energia diversa, il primo tempo è stato difficile contro una squadra molto forte ma noi abbiamo avuto troppo rispetto, lasciando il tempo di gioco all’avversario. Sappiamo che è una squadra che si muove tanto e con qualità. In partite così devi avere anche te il pallone per poter fare bene. Alla fine è la forza della mia squadra, sono loro che scendono in campo. Hanno tantissima qualità, chiaramente dobbiamo essere tutti disponibili e soprattutto in partire così. Thuram è uscito perché aveva crampi, avevamo programmato il cambio da prima perché sapevamo delle difficoltà che può avere il centrocampo. Locatelli è entrato molto bene, ha continuato a difendere nel modo giusto e nel recupero pallone utilizzare bene la palla e creare situazioni di vantaggio. Alla fine le vittorie danno fiducia, consapevolezza della forza che abbiamo. Per arrivare a queste vittorie dobbiamo fare bene e meritare, nel primo tempo non abbiamo meritato di vincere la partita. L’Inter era stata superiore e non esiste fortuna, devi sempre meritare e questi ragazzi danno tutto e si impegnano sempre tanto. Oggi primo tempo complicato, merito dell’avversario ma anche noi lo abbiamo rispettato troppo. Se sono entrato nel cuore dei tifosi dopo questa partita? Non ne ho idea, il mio obiettivo è fare ben il mio lavoro. Non faccio il mio lavoro per fare piacere a qualcuno, lo faccio per me stesso e per arrivare alla vittoria con la mia squadra. La squadra e i ragazzi meritano il sostegno dei tifosi perché si impegnano al massimo e danno tutto in campo».