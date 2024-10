Thiago Motta: «L’Inter avrebbe meritato. Noi bravi a rimanere»

Thiago Motta sottolinea gli errori della sua Juventus in fase difensiva contro l’Inter. Non solo, anche ciò che ha fatto di buono in attacco nell’intervento su Sky Sport.

ERRORI – Thiago Motta fa un riassunto della partita tra Inter e Juventus: «Nel primo tempo con i due rigori siamo andati in svantaggio e situazioni complicate, siamo riusciti a rimanere in partita. Dopo il quarto gol è stato difficile, l’Inter ha giocato e avrebbero meritato di chiudere la partita. Alla fine abbiamo pareggiato, c’è da studiare e sono successe tante cose. Una partita di questo genere richiede 95 minuti al massimo altrimenti soffri. Possiamo migliorare su tutto, ogni partita è una storia diversa. In fase difensiva abbiamo sofferto, di fronte c’era una squadra forte ma a livello collettivo abbiamo sofferto come non mai. Abbiamo lasciato tante occasioni da gol, però dall’altra parte siamo andati in attacco e abbiamo creato pericoli. Partita aperta, le squadre hanno fatto una partita corretta»

Thiago Motta, l’analisi dei singoli in Inter-Juventus

SINGOLI – Thiago Motta infine analizza la prestazione dei singoli: «Abbiamo giocatori in forma a destra come Cambiaso e Conceicao, che puntava Dimarco e Bastoni. Per chiunque non è facile marcarlo, è veloce e aveva vantaggio fisico. McKennie si butta nel momento giusto, quando si aprono gli spazi. Correvano tanto in attacco e soffrivano in difesa, proprio come noi. A destra è stata una gara interessante, i nostri giocatori hanno creato difficoltà all’Inter. Danilo è diverso da Gatti, uno per esperienza e fisicità ha dato tanto fino ad oggi. Danilo nell’impostazione di gioco è meglio, abbiamo caratteristiche diverse e insieme a Kalulu hanno aiutato. Oggi penso che loro due hanno fatto bene. Quando Gatti è entrato ha dato solidità, Danilo con il giallo e in uno contro uno doveva uscire. Dipenderà dalla partita la mia scelta, dal momento di ognuno e dagli sforzi fatti. Sono sicuro che chi entrerà contribuirà al meglio per conquistare risultati»