Thiago Motta: «Fallo Lautaro Martinez inesistente, ha inciso! Mi prendo…»

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn nel post Inter-Bologna. Il tecnico amareggiato per il KO pesante. Si prende le responsabilità ma polemico sulla punizione che ha portato al 2-1 nerazzurro

EPISODIO − Thiago Motta polemico sul fallo su Lautaro Martinez: «Inizio ottimo, siamo entrati bene in partita. Poi tutto il resto è responsabilità mia. Il fallo sul secondo gol è inesistente, cartellini facili, capisco i miei giocatori. Abbiamo perso un po’ la testa ma responsabilità mia. Incide anche perché non è la prima volta, nulla da dire. Dopo questo è responsabilità mia, dovevamo continuare la partita e non perdere la testa».

MIGLIORARE − Thiago Motta pensa alla gara contro il Sassuolo: «Fin adesso buone partite, abbiamo raccolto cose positive. Possiamo rifarci sabato per migliorare, dobbiamo e possiamo farlo. La sosta è una realtà e va benissimo così, daremo il tempo ai ragazzi per riposare e riprendere al meglio. Orsolini? L’ho visto molto bene ultimamente sia in partita che in allenamento. In altre partite era subentrato, oggi era partita difficile. Dopo il 2-1 tutti abbiamo perso il filo del gioco e la concentrazione. Ma lui mette buona attitudine, sappiamo cosa ci può dare davanti».