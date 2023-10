Thiago Motta: «Complimenti Inter, Bologna e arbitri. Dà orgoglio»

Ancora una volta il Bologna riesce a togliere punti all’Inter. In conferenza stampa, Thiago Motta valuta la prestazione dei suoi.

CONFERENZA MOTTA – Questa la conferenza stampa di Thiago Motta nel post partita di Inter-Bologna.

Forse, per quasi chiunque, non sarebbe stato venire qui e portare a casa un punto dopo essere finiti sotto 2-0.

I primi venti minuti sono difficili per qualsiasi squadra. Volevamo evitare di prendere gol, perché l’Inter è una squadra che spinge tantissimo e se riesce a segnare è perfetta per chiudersi, ripartire e punire l’avversario. Il nostro momento oggi è buono: credo che i giocatori abbiano capito la cosa basica che è giocare insieme, lottare e combattere senza avere i mezzi di altre squadre. La realtà nostra è questa, riusciamo ad arrivare a questo livello con il lavoro e dei ragazzi fantastici. Merito di questi giocatori, che l’hanno fatto a prescindere dall’età. Dà orgoglio alla nostra gente, al di là del risultato per la prestazione in campo di questi ragazzi. Complimenti a loro e all’Inter. E alla terza squadra: gli arbitri.

Si può alzare l’asticella degli obiettivi?

Abbiamo bisogno di tutti. Questo è un lavoro che si fa da dietro, da uno staff enorme. Il nostro obiettivo è sfidare noi stessi in ogni allenamento, se possiamo migliorare dal precedente. Poi abbiamo anche bisogno del risultato: siamo andati sul 2-2, vedevamo che l’Inter spingeva e i ragazzi hanno lottato fino alla fine per ottenere questo risultato importante per noi. Sono orgoglioso di allenare questo Bologna e di essere l’allenatore di questo gruppo fantastico.

Che giudizio dà Thiago Motta alla partita di Ferguson? Si è sempre spostato su Mkhitaryan.

Sto parlando troppo anche io di Lewis, forse. Perché si vede che è un giocatore di altissimo livello, su tutto quello che fa. Sa fare bene tutto: sa difendere, ha una grande mentalità, sa attaccare e sa fare gol. Da oggi in poi non ne parlo più e non dovete chiedermi niente di Lewis, me lo voglio tenere stretto per tantissimo tempo perché è un giocatore di altissimo livello.

Anche Calafiori ha fatto benissimo.

Sì. È riuscito a trasmettere a tutta la squadra una tranquillità straordinaria. È un ragazzo che non ha paura di andare in anticipo, che aiuta l’impostazione del gioco e ha coraggio. Fa sì che la nostra squadra possa giocare meglio, tutto questo riesce a trasmetterlo agli altri che è la cosa più importante. Siamo contentissimi di averlo in gruppo, adesso andrà in Nazionale e quando torna dovrà continuare così, perché siamo molto contenti di lui.

Motta, ha temuto che oggi non sarebbe stato dato il rigore?

Da com’era oggi la terza squadra no. Era molto tranquilla, le decisioni quando sono prese così si capisce subito dove vanno. Molto sereni e molto tranquilli, cercavano di limitare tantissimo simulazioni dove si smette di giocare. Oggi si è visto in campo, aiutato sicuramente dai suoi collaboratori.

Il Bologna ha trovato la chiave per fermare l’Inter?

Non credo. Il momento di Zirkzee è fantastico, ha delle caratteristiche dove sa giocare, combinare con gli altri e chiudere l’azione. Ha una fase difensiva fantastica, una partita completa la sua che ha finito con i crampi. È giusto, perché sta lavorando da tanto tempo. E sono contento del lavoro di van Hooijdonk, che ha caratteristiche diverse da Zirkzee ma ha lavorato nel momento di difficoltà. Sono contento di tutta la squadra.