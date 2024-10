Thiago Motta: «Abbiamo finito meglio dell’Inter! Va analizzata»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Inter e Juventus, che si è giocata allo stadio San Siro. Il suo commento in sala stampa.

CONFERENZA THIAGO MOTTA POST INTER-JUVENTUS

L’aspetto più positivo, Thiago Motta?

Ho visto le varie opinioni che esistono, oggi abbiamo potuto competere contro una delle due favorite per il campionato, giocando bene a tratti e anche meno bene. Quando abbiamo giocato bene li abbiamo messi pure in difficoltà. Partita che va studiata bene per capire gli alti e bassi che abbiamo in campo, dobbiamo mantenere il livello per 95′. Ma nella difficoltà siamo usciti con gioco e abbiamo finito la gara meglio dell’Inter.

Thiago Motta, cosa si pone lei sui 4 gol fatti ma anche subiti?

Vedo un equilibrio di squadra, cerchiamo un risultato positivo provando a fare bene in entrambe le fasi. Oggi abbiamo fatto meglio dell’avversario e anche sofferto. Bisogna migliorare, abbiamo la squadra e i giocatori per poterlo fare. Va analizzata questa partita: equilibrata nel primo tempo, dove non siamo andati giù. Nella ripresa, siamo riusciti a rimontare.

Commento sulla gara di Vlahovic?

Cambio per scelta tecnica e sono contento della prestazione da parte di tutti.

Thiago Motta, che ha Conceicao? E la scelta di Danilo per Gatti?

Ho scelto Danilo per iniziare e Federico è entrato bene. Francisco era stanco, come giusto che sia.

Yildiz decisivo nella ripresa?

Weah poteva darci qualcosa di interessante per noi e Kenan poteva darci qualcosa di diverso come esterno o attaccante.

Dove potete migliorare?

Possiamo migliorare in tutto. Chiaro che dobbiamo valutare bene la partita, ma possiamo farlo sicuramente.

La Juventus ha messo in mostra qualche giocatore giovane in grado di puntare l’uomo. L’avete poco in molte partite finora?

Capisco la domanda, ma la partita va analizzata. Ogni partita ha una storia diversa, sicuramente abbiamo giocatori forti che possono fare la differenza. L’Inter attacca con tanti giocatori e lascia spazi dietro, era una partita di uno contro uno. Storie diverse e partite diverse. Abbiamo giocatori però che possono fare bene.