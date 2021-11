Tatarusanu: «Rigore parato a Lautaro Martinez? Studiato con i preparatori»

Tatarusanu dopo Milan-Inter su DAZN ha parlato del rigore parato su Lautaro Martinez e del rapporto con il suo collega Mike Maignan.

RIGORE PARATO – Tatarusanu oggi protagonista nel primo tempo con un rigore parato a Lautaro Martinez: «Su Lautaro Martinez insieme ai preparatori abbiamo studiato molto bene, sono contento di aver fatto questa parata. Calhanoglu lo conosco bene, però anche lui mi conosce. Rapporto con Maignan? Lui ha esultato perché sa che significa parare un rigore per un portiere. Il nostro rapporto è molto buono, lui da quando è arrivato al Milan ho cercato di aiutarlo, cambiava per la prima volta paese, io parlo francese e ha avuto bisogno di ambientarsi. Io mi sono sempre allenato al massimo se la squadra aveva bisogno di me, sono contento di giocare a questi livelli».