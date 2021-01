Tatarusanu: Â«Ibrahimovic-Lukaku? Succede. Noi primi meritatamenteÂ»

Tatarusanu: «Ibrahimovic-Lukaku? Succede. Noi primi meritatamente»

Condividi questo articolo

Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Tatarusanu dopo Inter-Milan terminata 2-1 in Coppa Italia, ai microfoni di “Rai Sport” ha commentato la sconfitta di San Siro.

ALTRA SCONFITTA – Tatarusanu dopo Inter-Milan ai microfoni della Rai ha parlato : «Abbiamo fatto una grande partita dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Zlatan Ibrahimovic, può succedere ma ha condizionato il nostro gioco. Abbiamo provato a mantenere il risultato. Mia prestazione? Mi alleno ogni giorno al massimo e cerco di dare il massimo sempre. Noi primi in classifica? Abbiamo dimostrato di meritare il primo tempo! Proveremo a stare lì anche contro il Bologna. Non era facile tornare a giocare dopo la sconfitta contro l’Atalanta ma noi abbiamo un carattere forte».

TENSIONE – Tatarusanu dopo la partita ha commentato il litigio tra i due centravanti: «Nervosismo tra Ibrahimovic e Romelu Lukaku? Normale, non è la prima volta. Non ho sentito cosa si sono detti, non è stato grave».